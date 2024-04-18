Транспортные полицейские с Савёловской провели открытый урок для студентов колледжа

Представители ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская совместно со специалистом по охране труда провели для студентов 1 и 2 курса Красногорского экономико- правовом техникуме, профориентационные беседы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии