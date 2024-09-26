По каким признакам можно понять, что твоя душа пережила переселение и ты живешь на земле не первый раз Алёна Юрьева Идея о том, что наша душа может жить не одну, а множество жизней, вызывает глубокие философские размышления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии