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В США с начала года закрылся пятый банк

В США с начала года закрылся пятый банк

В США с начала 2026 года закрылся уже пятый банк. 21 августа власти Пенсильвании взяли под контроль Tioga-Franklin Savings Bank из Филадельфии, сославшись на его небезопасное и неустойчивое финансовое состояние.

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