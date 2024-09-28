В администрации Юна заявили, что будут сотрудничать с новым лидером Японии

Южная Корея будет сотрудничать с новым правительством Японии после прихода к власти нового премьер-министра Сигеру Исибы, пишет агентство Yonhap 28 сентября со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента Южной Кореи.
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