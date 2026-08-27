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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сабах» сыграет с «Барселоной» и «Наполи» дома на общем этапе ЛЧ, с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» – на выезде

Определились соперники « Сабаха » на общем этапе Лиги чемпионов. Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира.

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