Разгром Шепсов «мухоловкой» и ссоры бывших любовников – как прошла 6 серия «Битвы сильнейших 2» Евгения Комарова«Битва сильнейших 2» в 6 серии подарила зрителям различные поводы для обсуждения, вроде разгрома Шепсов «мухоловкой» и ссор бывших любовников на испытании.