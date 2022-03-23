«Что дальше? «Большой шлем» в гольфе? Халеп – об уходе Барти из тенниса

Румынка Симона Халеп обратилась к Эшли Барти, объявившей о завершении карьеры. «Эш, что я могу сказать, ты знаешь, что я плачу, да? Мой друг, я буду скучать по тебе в туре.

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