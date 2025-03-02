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Тонущая в грязи техника НАТО не может эвакуироваться из Суджанского котла: Карта специальной военной операции на Украине на 2 марта 2025 года и анализ событий в мире

Тонущая в грязи техника НАТО не может эвакуироваться из Суджанского котла: Карта специальной военной операции на Украине на 2 марта 2025 года и анализ событий в мире

Тонущая в грязи техника НАТО не может эвакуироваться из Суджанского котла: Карта специальной военной операции на Украине на 2 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваТонущая в грязи техника НАТО не может эвакуироваться из Суджанского котла — именно так сейчас характеризуют ситуацию в районе Курской области, где распутица и чернозём стали серьезным препятствием для колонны иностранных боевых машин.

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