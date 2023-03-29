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Военкоры сообщили об уничтожении танков западного производства в «неприметном ангаре» в Запорожской области

Военкоры сообщили об уничтожении танков западного производства в «неприметном ангаре» в Запорожской области

В районе города Запорожье, который все еще контролируется украинскими формированиями, в ночь на 29 марта были уничтожены танки западного производства.

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