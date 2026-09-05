ВКС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удар по двум пунктам управления беспилотниками ВСУ в населенных пунктах Шопино и Прудянка Харьковской области.
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