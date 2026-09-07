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Происшествия

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В Удмуртии стартовал VI Международный турнир по мини-футболу среди силовых структур, посвященный памяти Л.И. Яшина

В г.Ижевске на стадионе «Динамо» состоялось торжественное открытие VI Международного турнира по мини-футболу среди силовых структур, посвященного памяти легендарного вратаря, единственного в истории обладателя награды «Золотой мяч» Льва Ивановича Яшина.

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