В Великом Новгороде прошел Фестиваль имени Рахманинова

В Великом Новгороде состоялся первый Фестиваль имени Сергея Васильевича Рахманинова. Мероприятие организовал Росконцерт при поддержке Министерства культуры России и правительства Новгородской области с участием ОАУКИ «НОТКА».
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