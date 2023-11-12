Финансовая помощь для модернизации страны

Бюджет Европейского Союза (ЕС) на 2024 год предусматривает увеличение на 50 миллионов евро для Восточного соседства, деньги, которые пойдут в первую очередь Республике Молдова, сообщил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан в социальной сети.