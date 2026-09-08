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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чавес о том, может ли «Динамо» бороться с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром»: «Мы и раньше были равны, просто им в чем-то больше везло. В этом сезоне будет стабильнее, надеюсь»

Полузащитник « Динамо » Луис Чавес считает свою команду равноправным претендентом на чемпионство в этом сезоне.

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