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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымчанина задержали за оправдание терроризма в соцсетях

Крымчанина задержали за оправдание терроризма в соцсетях

Ваш браузер не поддерживает видео. Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность ранее судимого жителя Керчи 1973 года рождения.

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