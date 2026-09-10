Крымчанина задержали за оправдание терроризма в соцсетях

Ваш браузер не поддерживает видео. Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность ранее судимого жителя Керчи 1973 года рождения.
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