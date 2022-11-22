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Карлос Сайнс-старший: «Феррари» образца 2023 года лучше подойдет сыну»

Карлос Сайнс-старший отметил, что новый болид «Феррари» лучше подойдет его сыну.  В начале сезона-2022 испанский гонщик выступал слабо и часто допускал ошибки, однако в дальнейшем сумел приспособиться к неудобной технике и начал чаще бороться с лидерами.

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