Старый политический бандит, прикидывающийся "дипломатом", вышивает крестиком картинки для дураков

Анатолий Кошкин: Любимая игра профессора КиссинджераЗачем "Старый лис" предсказывает военное столкновение между Японией и СШАОценивая вклад Генри Киссинджера в мировую политику, китайское издание Baijiahao пишет: «Киссинджер, выдающийся политик, поспособствовавший установлению официальных отношений между Китаем и США, был основоположником современной американской дипломатии… За свою недолгую политическую карьеру Киссинджер способствовал трем крупным событиям: помог растопить лед между Пекином и Вашингтоном, положить конец Вьетнамской войне и смягчить напряженные отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом».