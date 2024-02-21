Церемония открытия «Игр будущего» в Казани

21 февраля Путин примет участие в открытии «Игр будущего». Также на мероприятии будут присутствовать президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Киргизии — Садыр Жапаров.
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