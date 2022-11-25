Посол РФ в ФРГ назвал абсурдом намерение признать голодомор в СССР как геноцид украинцев

Попытки украинских властей представить события 1932-1933 годов - так называемый голодомор - как геноцид народа Украины являются противоречащими здравому смыслу и разжигающими антироссийские настроения.
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