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Казахстан күзәтүчеләре Болгарда сайлау участокларында булды

Дәүләт Думасына сайлаулар барышында Болгарга килгән БДБ күзәтүчеләре миссиясе делегациясе, Казахстан вәкилләрен дә кертеп, Спас районы мәдәният йортындагы 2543 һәм 2544нче сайлау участокларында булды.

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