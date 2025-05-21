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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул уверенность в высококачественном развитии в ходе инспекции по провинции Хэнань

Чжэнчжоу, 20 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул непоколебимую уверенность в стимулировании высококачественного развития и повышении эффективности управления, призвав провинцию Хэнань /Центральный Китай/ вписать новую главу в летопись китайской модернизации.

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