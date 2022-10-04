ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Маск оправдался перед Зеленским за предложения по конфликту на Украине

Маск оправдался перед Зеленским за предложения по конфликту на Украине

  Глава Tesla Маск оправдался перед Зеленским за предложения по конфликту на Украине Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер  Глава Tesla Маск оправдался перед Зеленским за предложения по конфликту на Украине Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск ответил на пост украинского лидера Владимира Зеленского в Twitter, в котором тот предлагает пользователям решить, «какой Илон Маск им нравится больше»: поддерживающий Украину или Россию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх