Глава Tesla Маск оправдался перед Зеленским за предложения по конфликту на Украине Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Глава Tesla Маск оправдался перед Зеленским за предложения по конфликту на Украине Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск ответил на пост украинского лидера Владимира Зеленского в Twitter, в котором тот предлагает пользователям решить, «какой Илон Маск им нравится больше»: поддерживающий Украину или Россию.