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ВЕСТИ КРЫМ

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Завтра четыре села и посёлок в Крыму временно останутся без воды

Завтра четыре села и посёлок в Крыму временно останутся без воды

23 сентября с 09:00 и ориентировочно до 18:00 будет ограничено водоснабжение в посёлке Красногвардейское, а также сёлах Щербаково, Доходное, Новосельцы и Знаменка, сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

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