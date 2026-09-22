Завтра четыре села и посёлок в Крыму временно останутся без воды

23 сентября с 09:00 и ориентировочно до 18:00 будет ограничено водоснабжение в посёлке Красногвардейское, а также сёлах Щербаково, Доходное, Новосельцы и Знаменка, сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».