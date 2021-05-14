Нефть Капитал

187 подписчиков

Свежие комментарии

  • Аршак Меликджанян
    вопрос на миллиард рублей, к сожалению ответа не будетПХГ Германии уже ...
  • Анатолий Селиванов
    если фашисты не платят в Рублях, почему их Не отключают ??? какие могут быть гарантийные контракты по поставкам газа,...ПХГ Германии уже ...
  • Александр Лагуткин
    Подождем до зимы.  К зиме у европидарасов в мозгах посвежеет.Турбина для «Севе...

Посол: Минск сам решил переваливать свои нефтепродукты через порты РФ

Посол: Минск сам решил переваливать свои нефтепродукты через порты РФ

Решение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ продиктовано экономическими соображениями, здесь не стоит искать политической подоплеки, заявил новый посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов, передает агентство БелТА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх