Посол: Минск сам решил переваливать свои нефтепродукты через порты РФ

Решение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ продиктовано экономическими соображениями, здесь не стоит искать политической подоплеки, заявил новый посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов, передает агентство БелТА.