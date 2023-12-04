Рахимов назвал поражение «Рубина» от «Динамо» болезненным

Рашид Рахимов высказался о поражении «Рубина» в матче с «Динамо». Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 17-го тура первенства РПЛ с «Динамо», назвав его обидны и болезненным.