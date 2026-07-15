Сарик Андреасян закончил съемки масштабной экранизации «Войны и мира»

Съемочный процесс фильма «Война и мир», поставленного Сариком Андреасяном, подошел к концу. Режиссер, известный своим многолетним опытом в киноиндустрии, завершил работу над экранизацией классического романа Льва Толстого, которая велась в нескольких крупных городах России.
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