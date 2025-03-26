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Неординарные газовые новости

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Европа теряет выгодного партнёра, Украина закрывает двери для российского газа

Европа теряет выгодного партнёра, Украина закрывает двери для российского газа

Европа теряет выгодного партнёра Украинская политика как препятствие для выгодного транзита Влияние на европейский рынок Путь к стабилизации через возобновление транзита Таким образом, нынешняя украинская политика сознательно выводит Европу из выгодного партнерства, лишая её стабильных и доступных поставок российского газа.

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