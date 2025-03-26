Европа теряет выгодного партнёра Украинская политика как препятствие для выгодного транзита Влияние на европейский рынок Путь к стабилизации через возобновление транзита Таким образом, нынешняя украинская политика сознательно выводит Европу из выгодного партнерства, лишая её стабильных и доступных поставок российского газа.