Названная российским чиновником тупорылым животным мать бойца СВО вступилась за него

Мать бойца специальной военной операции, депутат совета Медведовского сельского поселения Краснодарского края от КПРФ Екатерина Сандецкая, которую оскорбил глава Тимашевского района Андрей Палий, вступилась за чиновника.
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