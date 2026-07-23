Не просто экскурсия: школьники учились собирать автомат и вязать морские узлы

Лето с пользой: как школьники провели день в гостях у полиции. В дни летних каникул сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального УМВД провели серию профилактических мероприятий для школьников Калининского района.
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