Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не просто экскурсия: школьники учились собирать автомат и вязать морские узлы

Не просто экскурсия: школьники учились собирать автомат и вязать морские узлы

Лето с пользой: как школьники провели день в гостях у полиции. В дни летних каникул сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального УМВД провели серию профилактических мероприятий для школьников Калининского района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии