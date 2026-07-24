ЦСКА Балтика: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 24 июля 2026

В пятницу, 24 июля, сыграют ЦСКА и Балтика в матче 1-го тура премьер-лиги России. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
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