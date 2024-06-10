В Новороссийске продолжаются работы по тушению крупного пожара на свалке

В Новороссийске продолжается борьба с масштабным мусорным пожаром на горе Щелба. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что площадь пожара уменьшилась, но свалка все еще тлеет небольшими очагами возгорания.
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