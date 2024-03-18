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Белый дом: реальность такова, что Путин – президент России

Белый дом: реальность такова, что Путин – президент России

Белый дом продолжит работу с Москвой исходя из реальности – Путин является президентом России. С соответствующим заявлением выступил на брифинге с журналистами помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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