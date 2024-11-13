Виктор Анисимов Жаль что морду этой твари не показывают, да и фамилия не приводится в сообщении.
Вы всё ещё верите что украинцы станут русскими?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Украинцы и есть русские. А вот жЫдо-бандэровцы никогда не станут ни украинцами, ни тем более русскими. Они вообще даже не славяне... И нечего примазываться...
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16 час.
НЭ
Наталья Эрнст
В тюрьме их это и ждёт...
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12 час.
VГ
Vova Гарин
Таких сучек кастрировать или гуманно по пиндосовски на электро стул с самотыком!
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6 час.
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