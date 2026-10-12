ЦПД Украины: Россия распространяет ненависть к украинцам через "Фиксиков"

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) Украины в своем Telegram-канале обвинил Россию в распространении ненависти к украинцам через мультсериал «Фиксики» и другие популярные российские проекты.
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