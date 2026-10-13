Письмо: "Удалось ли компенсировать неэкологичное расставание?"

Давайте еще одну ОШ рассмотрим после вот этой, красивой, но печальной истории и вот той. У этой ОШ побольше, но и границы похуже, поэтому она делает больше хаотичных шагов вперед-назад, но и куда резче рубит с плеча.
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