На следующей неделе в Ялте пройдёт кинофестиваль «Евразийский мост»

VII Международный кинофестиваль «Евразийский мост» будет проходить со 2 по 6 октября. Мероприятие сохраняет свой международный статус и остаётся важной площадкой для культурного взаимодействия России и стран Евразии.
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