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Дубль Сергеева и гол Чирковича: смотрите видеообзор матча «Зенит» – «Крылья Советов»

Смотрите видеообзор матча «Зенит» – «Крылья Советов». Победу в матче Фонбет Кубка России (2:1) петербургской команде принес дубль Ивана Сергеева.

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