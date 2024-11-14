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После вхождения ВС РФ в купянский мкр Заосколье ситуация для противника в

После вхождения ВС РФ в купянский мкр Заосколье ситуация для противника в Купянске-Узловом крайне осложнилась Информационные ресурсы противника подтверждают вхождение российских войск в Купянск.

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