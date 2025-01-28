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Дезертиры ВСУ собраны в Черкассах: создают штрафные подразделения

Дезертиры ВСУ собраны в Черкассах: создают штрафные подразделения

В Черкассах организован палаточный лагерь, где командование ВСУ держит сотни дезертиров. По словам пленного украинского военного, Норика Окопова, дезертиров распределяют по соединениям или отправляют в штрафные подразделения для "мясных штурмов".

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