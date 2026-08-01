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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» подписал Уэлбека. Контракт 35-летнего форварда – до 2028 года

« Челси » объявил о подписании контракта с 35-летним нападающим Дэнни Уэлбеком . Форвард перешел из « Брайтона ».

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