Никто не хочет руководить Boeing?

Этот материал вышел на фоне новых скандальных заявлений сотрудников компании о том, что на модели 737 Max могли устанавливать сотни дефектных деталейДействующий гендиректор Boeing Девид Кэлхун объявил, что уйдет в отставку до конца этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии