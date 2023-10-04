Найден Ответ: Почему Мужчины Любят Смотреть На Женские Ягодицы!

Конечно же не новость, что мужчинам уж очень нравится смотреть на женщин с красивыми ягодицами. И вот наконец-то ученые объяснили этот факс с точки зрения науки и эволюции! Все дело в центре тяжести, расположение которого позволяет женщинам с таким строением тела успешнее вынашивать ребенка.