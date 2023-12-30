«Ак Барс» выиграл в последнем «Зеленом дерби» года

Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Обе заброшенные шайбы в первом периоде были забиты форвардом хозяев Дмитрием Кателевским, который отметился 5-м и 6-м голами в текущем сезоне.