В «ЛизаАлерт» рассказали о юной петербурженке, продающей рисунки для помощи поисковикам

На вырученные деньги семья закупила игрушки и вещи, необходимые волонтёрам для поисков. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал историю о самом юном волонтёре отряда — юной петербурженке Лизи, которой недавно исполнилось три года.