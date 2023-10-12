В «ЛизаАлерт» рассказали о юной петербурженке, продающей рисунки для помощи поисковикам

На вырученные деньги семья закупила игрушки и вещи, необходимые волонтёрам для поисков. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал историю о самом юном волонтёре отряда — юной петербурженке Лизи, которой недавно исполнилось три года.
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