«ВО»: В Харькове уничтожены цеха завода «Электротяжмаш»

Российские военные атаковали завод “Электротяжмаш” в Харькове, сообщает “Военный обозреватель”. Этот завод специализируется на производстве электрических машин, генераторов, электрических аппаратов и другой электроники.
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