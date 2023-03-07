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Широков о назначении гендиректором «Сатурна»: «Команда должна с каждым годом подниматься выше. Большие цели»

Роман Широков рассказал о своем назначении на пост гендиректора «Сатурна». «Новый этап. Я говорил клубным СМИ, что начинал путь в большом футболе в «Сатурне».

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