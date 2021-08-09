Древние, царские и золотые: истории удивительных книг

Наталья ДремоваЧаще всего в главной научной библиотеке "Таврика" спрашивают книги о путешествиях. Но в глазах исследователей настоящими сокровищами могут быть и статистические сборники, отчеты, инструкции позапрошлого века, подшивки старых газет.