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Древние, царские и золотые: истории удивительных книг

Древние, царские и золотые: истории удивительных книг

Наталья ДремоваЧаще всего в главной научной библиотеке "Таврика" спрашивают книги о путешествиях. Но в глазах исследователей настоящими сокровищами могут быть и статистические сборники, отчеты, инструкции позапрошлого века, подшивки старых газет.

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