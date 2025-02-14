В деле Дрелле прорезались Волошин и Михасенко

Валерий Дрелле перестал быть банкротом в Великобритании. Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил банкротную процедуру в отношении россиянина, которую инициировали внешние управляющие ООО «Сервис-терминал» в лице АСВ.
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