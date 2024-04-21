Николай Воробьев: Служить народу – это очень ответственный и нелегкий труд

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев адресовал поздравление с Днем местного самоуправленияПредседатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев адресовал поздравление с Днем местного самоуправления: Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны органов местного самоуправления! Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с профессиональным праздником! Местное самоуправление - самое близкое к людям звено власти, основа любого демократического общества.