По мнению протоиерея, на начальство «нельзя открывать свой гнилозубый рот»

Известный своими одиозными и неоднозначными заявлениями в проповедях священнослужитель Андрей Ткачёв попытался отыскать корни бунтов, массовых волнений и революционных кризисов в отечественной истории, придя к весьма неожиданному умозаключению: корень зла кроется в элементарном неуважении к старшим в семье и начальникам-руководителям.