По мнению протоиерея, на начальство «нельзя открывать свой гнилозубый рот»

Известный своими одиозными и неоднозначными заявлениями в проповедях священнослужитель Андрей Ткачёв попытался отыскать корни бунтов, массовых волнений и революционных кризисов в отечественной истории, придя к весьма неожиданному умозаключению: корень зла кроется в элементарном неуважении к старшим в семье и начальникам-руководителям.
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